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Лавров заявил, что не почувствовал никакой враждебности на встрече с главой МИД ФРГ
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Лавров заявил, что не почувствовал никакой враждебности на встрече с главой МИД ФРГ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не почувствовал никакой враждебности на встрече с германским коллегой Хайко Маасом.
"Я никакой враждебности в сегодняшней встрече не почувствовал и не услышал, честно говоря, каких-то обвинений во враждебных действиях России на международной арене. Мы сегодня это не обсуждали. Обсуждали практические дела и старались концентрироваться на фактах, а не на неких эмоциональных обобщениях собственного восприятия происходящего вокруг", — сказал Лавров в четверг по итогам переговоров с Маасом.
Маас также положительно оценил итоги встречи с Лавровым, хотя ранее в интервью журналу Der Spiegel говорил о росте враждебности со стороны России. По его словам, переговоры с главой МИД РФ доказали «конкретными шагами, в направлении общих интересов» возможность успешных двусторонних контактов.
Маас отметил, что в двусторонних отношениях «есть, конечно, и критические пункты», касающиеся, например, дела Скрипаля, хакерской атаки на МИД Германии, которая, по его словам, «исходила из России».
"Я думаю, что партнерские отношения должны выдерживать открытый и честный диалог. Просто нужно проверять, играем ли мы по одним правилам, это предпосылка конструктивного диалога. Я считаю, что можно показывать и какую-то критичную позицию, надо об этом говорить, а там, где есть совместные интересы, эти интересы мы будем продвигать. Нам необходим диалог с Россией, не только Германии, но и ЕС, и Западу вообще, иначе мы не разрешим такие из существующих конфликтов, как конфликт в Сирии", — заключил он.
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