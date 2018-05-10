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«Тайные покупатели» экзаменуют сочинский общепит на знание английского
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«Тайные покупатели» экзаменуют сочинский общепит на знание английского 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации курорта Юрий Никончук пояснил, что волонтёры будут посещать предприятия общественного питания под видом иностранцев, чтобы проверить, возникает ли при общении языковой барьер. «Бизнесмены, руководители предприятий общественного питания в Сочи социально-активные люди. Все в той или иной мере хотят понравиться своим клиентам, чтобы заработать и при этом не ударить в грязь лицом. Тут важно не глубокое знание иностранного зыка, важно, чтобы любой потребитель почувствовал себя комфортно в нашем городе», — сказал Юрий Никончук. На сегодняшний день на курорте порядка трёхсот предприятий, которые входят в первую зону международного гостеприимства. Им рекомендовано иметь англоговорящий персонал и меню на английском языке. Уже проверено больше 100 объектов. 80 из них не вызвали у «тайных покупателей» нареканий. Работу планируется закончить до 1 июня. С 15 июня в Сочи стартует ЧМ-2018 по футболу.
АиФ — Юг: последние новости
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