Украл — остался без активов: украинские элиты рискуют доходами при национализации российских компаний

Олег Неменский. Введение Киевом права национализации российских компаний, работающих на Украине , серьезно ударит по международному имиджу властей, однако вероятность принятия такого решения есть — слишком много в стране тех, кто хочет «поживиться» чужими активами. Такое мнение высказал старший научный сотрудник РИСИ

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект по национализации российских компаний, работающих в стране. Такой документ зарегистрирован в парламенте бывшим главой Минюста , депутатом Романом Зварычем ("Блок Петра Порошенко").

"Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций к украинским юридическим лицам, юридическим лицам, которые находятся под контролем украинского юридического лица, гражданам Украины, введение секторальных (без определения круга лиц) санкций о запрете хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили соответствующие права и интересы Украины, а также установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях", — сообщается в записке к проекту закона.

Могут и ответить

Эта идея давно уже обсуждалась, и понятно, что нынешняя политическая элита очень бы хотела провернуть такую операцию, говорит Олег Неменский.

"Другой вопрос, что подобная инициатива имеет свои подводные камни — ее вряд ли положительно оценят на Западе, так как это в чистом виде нарушение прав собственности. Кроме того, украинские элиты имеют собственность в России , за которую им стоит опасаться в случае введения закона по национализации", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня.

За чужой счет

У нынешнего руководства страны и так уже сложился плохой имидж на Западе, и серьезное нарушение международных прав, к коим относится подобная идея, чревато репутационными потерями, говорит Неменский. С другой стороны, желающих поживиться чужой собственностью на Украине немало, поэтому некоторые шансы на принятие такого решения все-таки есть, допустил эксперт.

Этому в определенной степени могут также способствовать слабые позиции правящих сил в стране. „Ныне правящие партии не имеют шансов получить власть на выборах следующего года. Соответственно, они могут пойти на некоторые непопулярные на Западе меры, чтобы использовать в полной степени те возможности, которые у них есть“, — сказал Олег Неменский, резюмировав, что в любом случае если это решение будет принято, оно ударит по самой Украине куда сильней, чем по России, против которой направлено.