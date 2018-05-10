«Нельзя забывать». В Нижневартовске отпраздновали День Победы

8 мая в столице Самотлора прошел митинг у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Вспомнить Победу и поддержать ныне живущих ветеранов пришли тысячи вартовчан, среди которых сотрудники «Самотлорнефтегаза». День Победы — один из главных праздников для нефтяников Самотлора. На предприятии свято чтут традиции и трепетно относятся к поколению победителей.

Почетные гости митинга — ветераны Нижневартовска

Памятный митинг в парке Победы в преддверие 9 Мая в Нижневартовске проходит каждый год. Традиционно он завершается торжественной церемонией возложения цветов к вечному огню и праздничным концертом. Так же было и в этом году. Для собравшихся творческие коллективы учреждений культуры провели концерт военных песен и угостили всех желающих кашей, приготовленной на полевой кухне. Такой подарок ветеранам Нижневартовска сделал «Самотлорнефтегаз».

Полевая кухня в парке Победы

Среди тех, кто в этот день пришел в парк Победы, — Сягит Сайфуллин — ветеран-нефтяник, заставший войну совсем ребенком. Самое первое его впечатление от начала Великой Отечественной — немецкие самолеты. Они летели бомбить воинскую часть, расположенную в нескольких километрах от родного села тогда еще маленького Сягита.

«В конце 42-го мне было 3 года, — вспоминает Сягит Сайфуллин. — Хорошо помню, как над нами летели самолеты, а нас прятала мама. Летели низко. Нам повезло, что рядом не было воинских частей, потому нас и не бомбили, но мы хорошо слышали, как разрывались авиационные бомбы в нескольких километрах от нас. И еще помню «раму». Жуткое зрелище («рамой» в СССР в годы войны называли немецкий самолет-разведчик Focke-Wulf Fw 189 Uhu. — Прим. ред.)».

Сягит Сайфуллин — участник митинга 8 мая Уже 9 мая весь город, как и вся страна, вышел на парад Победы. В столице Самотлора, по оценкам наблюдателей, в нем приняло участие рекордное количество горожан. Нижневартовцы, с портретами своих родственников, единым строем прошли в ставшем уже традиционным шествии «Бессмертного полка».

Колонна АО «Самотлорнефтегаз» на параде Победы 9 мая Инна Ермакова — одна из тех, кто в составе колонны АО «Самотлорнефтагаз» прошла с портретом своего деда.

«Мой дед — капитан Петр Андреевич Рочев — служил в должности командира минометной роты 1118 стрелкового полка, — рассказывает оператор ЦППН-1 АО «Самотлорнефтегаз» Инна Ермакова. — На фронте у него погибли два младших брата, а жена и дочь погибли в эшелоне под бомбежкой. Поэтому воевал капитан Рочев напористо и беспощадно по отношению к немцам. Награжден орденом Александра Невского за то, что минометным огнем его подразделения уничтожил 50 солдат и офицеров противника, а также 6 минометов фашистов».

Инна Ермакова с портретом своего деда Петра Рочева, командира минометной роты 1118 стрелкового полка

По мнению другого участника «Бессмертного полка» — Евгения Боровинского, слесаря-ремонтника ЦЭРТ-2 АО «Самотлорнефтегаз», многотысячная колонна вартовчан прекрасно иллюстрирует отношение людей к истории.

«Если мы забудем историю и не будем нашим детям рассказывать о подвиге предков, то зачем тогда мы живем?» — задается вопросом Евгений. — Мы на земле, как мне кажется, чтобы помнить и чтить историю, а история нашей Победы — это то, что нужно передавать потомкам. Нельзя забывать героизм, нельзя забывать жертвы. Чтобы никто не вздумал такое повторить».

Евгений Боровинский со своей супругой и портретом родственника — Григория Нестерова, участника сталинградской битвы

Многотысячная колонна вартовчан после прохождения по центральной улице города — Ленина — отправилась в парк Победы, чтобы возложить цветы и тем самым отблагодарить тех, кто сложил головы на алтарь Победы. Колонна АО «Самотлорнефтегаз» — одна из самых больших, в ней более 600 сотрудников. Нефтяники традиционно открыли шествие среди предприятий города и были, пожалуй, самыми заметными. Многие в память о Победе оделись в форму военных лет.

Совет ветеранов АО «Самотлорнефтегаз» во время шествия в честь Дня Победы

Рядом с нами все меньше остается героев Великой Отечественной войны, которые боролись за мирное небо над нашей головой. Но есть их дети, внуки и правнуки. Они хранят память о родных, об их подвиге. Шествие в честь Дня Победы закончилось у мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, куда вартовчане принесли тысячи цветов.

Генеральный директор АО «Самотлорнефтегаз» Валентин Мамаев возлагает цветы к мемориалу воинам-землякам

Нефтяники АО «Самотлорнефтегаз» после Парада Победы