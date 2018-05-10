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Microsoft мечтает навсегда изменить корпоративные совещания
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Microsoft мечтает навсегда изменить корпоративные совещания 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Большинство работающих в корпоративной среде без интереса относятся ко всякого рода корпоративным совещаниям: как правило, они скучны и непродуктивны. Компания Microsoft сделала попытку разорвать этот порочный круг. В рамках своей традиционной ежегодной конференции Build, Microsoft представила формат встречи с использованием камеры кругового обзора и системы микрофонов, с помощью которых можно не только идентифицировать отдельных участников собрания, но и расшифровывать сказанное ими в режиме реального времени.
По ходу интерактивного собрания микрофоны точно воспроизводят то, что говорит каждый его участник, с последующим отображением текста на Surface Hub — универсальном офисном устройстве, предназначенном для групповых обсуждений. Таким образом, любой удаленный сотрудник может стать полноценным участником корпоративного совещания, даже если ему трудно расслышать выступающего или он не является носителем языка.
В качестве дополнения Microsoft пытается использовать свои разработки в области искусственного интеллекта. В частности, ИИ автоматически реагирует на смысл произнесенных фраз. К примеру, если выступающий произнес: «Я обязательно создам такой-то график и отправлю его по электронной почте», то ИИ позже напомнит ему об этом через чат Microsoft Team.
Помимо этого, Microsoft продемонстрировала возможность удаленной совместной работы в реальном времени между двумя участниками совещания с помощью очков дополненной реальности HoloLens, в то время как остальные пользуются информацией с экрана Surface Hub.
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