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Глава Исламского банка Дубая сообщил об условиях открытия филиала в Казани
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Глава Исламского банка Дубая сообщил об условиях открытия филиала в Казани 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Решение вопроса об открытии в Казани филиала Исламского банка Дубая будет зависеть от существующей в РФ законодательной базы, в том числе налоговой политики, заявил генеральный директор банка Аднан Чилван.
Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что Исламский банк Дубая планирует открыть филиал в РФ, в частности в Казани. Переговоры руководства Исламского банка Дубая и ЦБ РФ по этому вопросу организованы в рамках международного экономического саммита «Россия — исламский мир: KazanSummit».
"Прежде, чем принять какое-либо бизнес-решение, нужно посмотреть, есть ли возможность, есть ли намерение и третий момент — есть ли возможность исполнения решения. … Все зависит от того, какая законодательная база здесь есть, как это организовано, какая фискальная политика, налоговая политика, как мы сможем создать здесь это подразделение и работать на этом рынке", — сказал Чилван на пресс-конференции в рамках KazanSummit.
По его словам, в этом вопросе много деталей, предстоит много работы. «Я надеюсь, что мы сможем это исполнить», — отметил глава банка.
Чилван уточнил, что Исламский банк Дубая в настоящее время рассматривает в качестве потенциальных партнёров для открытия своих филиалов ещё несколько стран, в частности Индонезию, Кению. При этом банк заинтересован в расширении отношений с РФ. Татарстан же, по его словам, — это территория неограниченных возможностей, где имеется мощный потенциал во многих областях и стратегическое мышление, аналогичное во многих отношениях тому, что есть в ОАЭ.
Саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) KazanSummit проводится в Казани с 2009 года. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. В этом году KazanSummit проходит 10-12 мая, в нем принимают участие порядка 3 тысяч представителей международных организаций, органов власти, финансовых институтов, посольств, парламентов, бизнеса из более чем 50 стран.
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