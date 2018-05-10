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Ремонт здания Восточной академии в Петербурге планируют завершить в 2020 году
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Ремонт здания Восточной академии в Петербурге планируют завершить в 2020 году 

ТАСС 17 минут назад
Фото: ИА Regnum
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев ожидает, что ремонт здания, предоставленного городскими властями Восточной академии, где будут готовить исламское духовенство и светских специалистов по культурологии и иностранным языкам.
"Здание требует капитального ремонта. На сегодняшний момент там объект в очень плохом состоянии. Но мы рассчитываем за два года где-то это все сделать (капитальный ремонт — прим. ТАСС)", — сказал Панчеев на пресс-конференции, состоявшейся в четверг в Соборной мечети в преддверии священного месяца поста Рамадан.
В феврале этого года власти Петербурга приняли решение о предоставлении трехэтажного здания дореволюционной постройки на улице Тюшина в пользование Санкт-Петербургской восточной академии. В настоящее время, как пояснил Панчеев, ведется подготовка документации и поиск инвесторов для проведения капитального ремонта строения, которое является объектом культурного наследия.
Отвечая на вопрос ТАСС, муфтий сообщил, что первый набор студентов Восточной академии может состояться в 2020 году. «Основной упор [в обучении] мы делаем на светское образование и подготовку религиозных кадров для нужд Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо— Западного региона России», — сказал он.
Среди дисциплин, которые будут преподаваться студентам, — культурология, в том числе изучение основных религий, а также иностранные языки — европейские и восточные, прежде всего арабский, турецкий и иранский. По окончании вуза, обучение в котором будет проводиться на бесплатной основе, выпускники будут получать дипломы государственного образца.
Решение о создании Санкт-Петербургской восточной академии было принято в 2015 году, первый магистерский набор приступил к занятиям в сентябре 2017 года на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена на кафедре религиоведения. Обучение проводится по таким направлениям, как арабский язык, история Востока, корановедение и другим.
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