Ремонт здания Восточной академии в Петербурге планируют завершить в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 10 мая. / ТАСС /. Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев ожидает, что ремонт здания, предоставленного городскими властями Восточной академии, где будут готовить исламское духовенство и светских специалистов по культурологии и иностранным языкам.

"Здание требует капитального ремонта. На сегодняшний момент там объект в очень плохом состоянии. Но мы рассчитываем за два года где-то это все сделать (капитальный ремонт — прим. ТАСС)", — сказал Панчеев на пресс-конференции, состоявшейся в четверг в Соборной мечети в преддверии священного месяца поста Рамадан.

В феврале этого года власти Петербурга приняли решение о предоставлении трехэтажного здания дореволюционной постройки на улице Тюшина в пользование Санкт-Петербургской восточной академии. В настоящее время, как пояснил Панчеев, ведется подготовка документации и поиск инвесторов для проведения капитального ремонта строения, которое является объектом культурного наследия.

Отвечая на вопрос ТАСС, муфтий сообщил, что первый набор студентов Восточной академии может состояться в 2020 году. «Основной упор [в обучении] мы делаем на светское образование и подготовку религиозных кадров для нужд Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо— Западного региона России», — сказал он.

Среди дисциплин, которые будут преподаваться студентам, — культурология, в том числе изучение основных религий, а также иностранные языки — европейские и восточные, прежде всего арабский, турецкий и иранский. По окончании вуза, обучение в котором будет проводиться на бесплатной основе, выпускники будут получать дипломы государственного образца.

Решение о создании Санкт-Петербургской восточной академии было принято в 2015 году, первый магистерский набор приступил к занятиям в сентябре 2017 года на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена на кафедре религиоведения. Обучение проводится по таким направлениям, как арабский язык, история Востока, корановедение и другим.