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Бард Максим Леви выступит с концертом в Путевом проезде
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Бард Максим Леви выступит с концертом в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 51 минуту назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Концерт столичного барда Максима Леви пройдет 14 мая в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова.
— Максим Леви исполнит авторские песни, аккомпанируя себе на гитаре. Мероприятие будет приурочено ко Дню Победы, — уточнила Светлана Астапова.
Всех желающих приглашают к 13.30. Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (то)
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