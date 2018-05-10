Бард Максим Леви выступит с концертом в Путевом проезде

Концерт столичного барда Максима Леви пройдет 14 мая в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова.

— Максим Леви исполнит авторские песни, аккомпанируя себе на гитаре. Мероприятие будет приурочено ко Дню Победы, — уточнила Светлана Астапова.

Всех желающих приглашают к 13.30. Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (то)