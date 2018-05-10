Спрос на квартиры бизнес-класса вырос в 7 раз за три года

На долю новых проектов бизнес-класса в настоящее время приходится порядка 56% предложения на рынке новостроек Москвы , в то время как доля комфорт-класса составляет 32%.

Средняя цена квартиры в бизнес-классе за три года снизилась на 15% — с 17,7 миллиона рублей до 14 миллионов. Это, в первую очередь, связано с сокращением средней площади с 77 квадратных метров до 69. Апартаменты бизнес-класса в среднем продаются за 13 миллионов рублей.

Эксперты также отмечают новые тенденции в бизнес-классе. Так, на сокращение бюджета покупки застройщики отреагировали планировочными решениями: доля нежилого пространства уменьшается, в проектах все чаще встречаются гостиные, объединенные с кухней.

Еще один тренд — рост предложения лотов с отделкой под чистовую или же с полной.