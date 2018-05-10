Проект обязательного согласования нанесения граффити на здания внесен в МГД

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости . Законопроект об обязательном согласовании с властями нанесения надписей и граффити на здания внесен в Мосгордуму , соответствующий документ опубликован на сайте столичного парламента.

Ранее в пресс-службе департамента СМИ и рекламы сообщили РИА Новости, что в ближайшее время в Москве планируют запретить рекламу в виде граффити на зданиях, однако в ведомстве подчеркнули, что речь не идет о запрете граффити как такового — исключается сама возможность использования стен зданий в целях рекламораспространения. При этом в департаменте сообщили, что дизайн-проекты граффити в столице будут согласовывать в Москомархитектуре, также обязательным станет и наличие договора на исполнение таких работ при согласии не менее двух третей собственников жилья.

Проект внесен на рассмотрение парламента мэром столицы Сергеем Собяниным . В частности, предполагается внесение изменений закон города Москвы «О благоустройстве в городе Москве».

"Нанесение надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными способами на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в порядке, установленном правительством Москвы", — говорится в проекте закона.

В случае нанесения изображений с нарушением, лица, организовавшие или выполнившие нанесение изображений, обязаны удалить изображения и восстановить поверхности до первоначального состояния в срок, установленный предписанием уполномоченного органа власти.

"Если лицо, организовавшее или выполнившее нанесение изображений… не выполнит обязанность по удалению изображений и восстановлению указанных поверхностей до первоначального вида (состояния) в срок… орган исполнительной власти выдает соответствующее предписание собственникам (правообладателям) таких зданий, лицам, осуществляющим управление такими многоквартирными домами", — говорится в документе.

В случае неисполнения предписания работы по удалению изображений и восстановлению указанных поверхностей осуществляются за счет бюджета города. При этом в случае если работы по удалению изображений произведены за счет средств бюджета, собственники, лица, осуществляющие управление такими многоквартирными домами, обязаны перечислить денежные средства за данные работы в бюджет города в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ. Если соответствующие денежные средства не перечислены, уполномоченный орган власти в течение месяца обращается в суд.

"Принятие закона… будет способствовать поддержанию в надлежащем состоянии внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, а также улучшению эстетического состояния территории города Москвы", — добавляется в пояснительной записке к законопроекту.