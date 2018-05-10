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Стала известна тема ежегодного фэшн-показа «Ассоциации» в Царском селе
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Стала известна тема ежегодного фэшн-показа «Ассоциации» в Царском селе 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Проект «Ассоциации» — едва ли не единственное модное событие, где можно увидеть коллекции всех ведущих дизайнеров Петербурга сразу. Оно традиционно проходит летом в Царском селе и посвящается теме искусства и истории: например, в прошлом году референсом театрализированных дефиле была готика — с модной инквизицией, селфи у черепов и костюмами черного цвета. Сегодня представители музея-заповедника объявили дату и тему новых «Ассоциаций»: шоу состоится 23 июня 2018 года и будет посвящено императорской моде.
Дизайнеры покажут, как личность того или иного венценосного владельца царскосельской резиденции влияла на моду и стиль. Состав участников тот же: Татьяна Парфенова выбрала в качестве инспирейшена гардеробы Елизаветы Петровны и Екатерины II, Леонид Алексеев — Александра I, Лилия Киселенко — Екатерины I, Янис Чамалиди — Николая I, а Стас Лопаткин — Александра III и Марии Федоровны. Режиссером-постановщиком «Ассоциаций», как и в прошлом году, выступит Виктор Крамер, который организует показы во Фрейлинском садике, на центральной аллее Екатерининского парка, площадке у павильона «Адмиралтейство», площадке у павильона «Грот» и парадной лестнице Камероновой галереи. Красивым послесловием шоу станет выставка костюма и предметов декоративно-прикладного искусства: она откроется 29 июня в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.
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