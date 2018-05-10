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Россия и Германия проведут перекрестный год научно-образовательных партнерств
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Россия и Германия проведут перекрестный год научно-образовательных партнерств 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Россия и Германия намерены укреплять партнерство в научно-образовательной сфере и планируют провести перекрестный год по развитию двусторонних связей в данном направлении. Об этом в четверг заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.
"Мы договорились обсудить очередную инициативу и подумать о проведении перекрестного года научно— образовательных партнерств, — отметил он. — Думаю, что это будет весьма полезно для развития наших двусторонних связей".
По его словам, в ходе переговоров стороны «выразили обоюдное удовлетворение тем, как проходят мероприятия в рамках года регионально-муниципальных партнерств». «Закрытие года планируется в сентябре в Германии, и мы условились о том, как лучше отметить это событие, — добавил Лавров. — Мы приветствовали интерес, который проявился в ходе нынешнего года к установлению партнерских отношений со стороны муниципалитетов наших государств, и в целом считаем важным сохранить набранный темп для дальнейшего углубления межрегиональных обменов. Это особенно востребовано в интересах поддержания взаимного доверия, развития человеческих контактов, упрочения исторически тесных связей между нашими народами».
"Мы также заинтересованы в развитии контактов по линии гражданского общества и в этой связи придаем особое значение деятельности форума «Петербургский диалог» и диалоговой площадки «Потсдамские встречи», — констатировал глава российского дипведомства. — Договорились развивать и культурные связи: на будущий год мы рассчитываем провести в Германии «Русские сезоны». Такие мероприятия проходили в прошлом году в Японии, в этом году они проводятся в Италии, и я уверен, что германские зрители хорошо воспримут программу этих мероприятий".
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