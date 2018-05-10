Россия и Германия проведут перекрестный год научно-образовательных партнерств

"Мы договорились обсудить очередную инициативу и подумать о проведении перекрестного года научно— образовательных партнерств, — отметил он. — Думаю, что это будет весьма полезно для развития наших двусторонних связей".

По его словам, в ходе переговоров стороны «выразили обоюдное удовлетворение тем, как проходят мероприятия в рамках года регионально-муниципальных партнерств». «Закрытие года планируется в сентябре в Германии, и мы условились о том, как лучше отметить это событие, — добавил Лавров. — Мы приветствовали интерес, который проявился в ходе нынешнего года к установлению партнерских отношений со стороны муниципалитетов наших государств, и в целом считаем важным сохранить набранный темп для дальнейшего углубления межрегиональных обменов. Это особенно востребовано в интересах поддержания взаимного доверия, развития человеческих контактов, упрочения исторически тесных связей между нашими народами».