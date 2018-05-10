Студенты-медики из Адыгеи прошли стажировку в Германии

Студенты лечебного факультета Медицинского института МГТУ на днях вернулись из Фрайбурга, где в течение трёх недель проходили стажировку в клинике местного университета.

Ребята уже рассказали, как проходила стажировка, чему они научились у лучших европейских специалистов, работающих в клинике, какие экскурсии совершили в свободные от напряжённых занятий дни. Все они — на-дежда медицины республики, которая должна быть реализована на практике после окончания учёбы в учреждениях здравоохранения региона, — рассказала ректор МГТУ Саида Куижева.