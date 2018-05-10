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Студенты-медики из Адыгеи прошли стажировку в Германии
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Студенты-медики из Адыгеи прошли стажировку в Германии 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Студенты лечебного факультета Медицинского института МГТУ на днях вернулись из Фрайбурга, где в течение трёх недель проходили стажировку в клинике местного университета.
Ребята уже рассказали, как проходила стажировка, чему они научились у лучших европейских специалистов, работающих в клинике, какие экскурсии совершили в свободные от напряжённых занятий дни. Все они — на-дежда медицины республики, которая должна быть реализована на практике после окончания учёбы в учреждениях здравоохранения региона, — рассказала ректор МГТУ Саида Куижева.
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