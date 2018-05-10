Российские и американские ученые обсудили сотрудничество в области медицины 

Вице-президент РАН академик В. П. Чехонин встретился с директором Центра глобального здравоохранения Национального института онкологии США доктором Тедом Тримблом.
26 апреля ученые России и США обсудили сотрудничество научных учреждений России и США в области онкологических исследований, общественного здравоохранения, а также в области резистентности к антибиотикам. В дальнейшем будет рассмотрена возможность проведения совместного российско-американского круглого стола в области медицинских исследований.
Во встрече приняли участие со стороны США: директор Центра глобального здравоохранения Национального института онкологии США д-р Тед Тримбл, руководитель программ по сотрудничеству с Российской Федерацией, странами СНГ и Евразии Центра глобального здравоохранения Национального института онкологии США д-р Софья Майклсон, второй секретарь Посольства США в РФ, специалист по вопросам науки и технологий Нина Мюррей, специалист по вопросам науки и технологий Посольства США в РФ Ольга Борисова; с российской стороны: вице-президент РАН академик РАН Чехонин В. П., и.о. директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина член-корреспондент РАН Стилиди И. С., заведующий отделением урологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина член-корреспондент РАН Матвеев В. Б., начальник отдела УВС РАН Черноиванова Д. А.