Сборная Египта по футболу высоко оценила тренировочную базу в Чечне 

Заместитель министра спорта республики Чечни Муслим Даудов заявил о высоких оценках готовности тренировочного комплекса чемпионата мира по футболу со стороны делегация Национальной футбольной ассоциации Египта. Слова чиновника приводит ТАСС
"В ходе визита в Грозный представители Национальной футбольной ассоциации Египта во главе с менеджером команды посетили тренировочную площадку стадиона «Ахмат-Арена», на котором футболисты будут готовиться к ЧМ-2018.
По итогам они дали высокую оценку готовности тренировочной базы принять команду — участницу чемпионата мира", — подытожил Даудов.
Сборная команда Египта во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в столице Чечни на тренировочной базе «Ахмат-Арена».
Соперники Египта в группе А станут команды Уругвая, России и Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона-2017/18 в чемпионате Англии.