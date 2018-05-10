Сборная Египта по футболу высоко оценила тренировочную базу в Чечне

Заместитель министра спорта республики Чечни Муслим Даудов заявил о высоких оценках готовности тренировочного комплекса чемпионата мира по футболу со стороны делегация Национальной футбольной ассоциации Египта . Слова чиновника приводит ТАСС

"В ходе визита в Грозный представители Национальной футбольной ассоциации Египта во главе с менеджером команды посетили тренировочную площадку стадиона «Ахмат-Арена», на котором футболисты будут готовиться к ЧМ-2018.

По итогам они дали высокую оценку готовности тренировочной базы принять команду — участницу чемпионата мира", — подытожил Даудов.

Сборная команда Египта во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в столице Чечни на тренировочной базе «Ахмат-Арена».

России и Саудовской Аравии. Соперники Египта в группе А станут команды Уругвая