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Представители сборной Египта по футболу дали высокую оценку тренировочной базе в Грозном
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Представители сборной Египта по футболу дали высокую оценку тренировочной базе в Грозном 

ТАСС 2 часа назад
ГРОЗНЫЙ, 10 мая. /ТАСС/. Делегация Национальной футбольной ассоциации Египта во главе с менеджером сборной, прибывшая в Грозный с инспекционной проверкой перед чемпионатом мира 2018 года, дала высокую оценку готовности тренировочной базы в столице Чечни. Об этом заявил ТАСС заместитель министра спорта республики Муслим Даудов.
"В ходе визита в Грозный представители Национальной футбольной ассоциации Египта во главе с менеджером команды посетили тренировочную площадку стадиона «Ахмат-Арена», на котором футболисты будут готовиться к ЧМ-2018, гостиницу, аэропорт, даже центральный рынок и гипермаркет посмотрели на наличие определенных продуктов. По итогам они дали высокую оценку готовности тренировочной базы принять команду — участницу чемпионата мира", — отметил собеседник ТАСС.
Сборная Египта во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, которая открылась в Грозном в марте 2018 года. Она находится рядом с тренировочной базой «Ахмат-Арена». Соперниками египтян по группе А стали команды Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня).
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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