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В библиотеке на Башиловской встретились ветераны
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В библиотеке на Башиловской встретились ветераны 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В День Победы в библиотеке № 34 им. Вознесенского, которая расположена на Башиловской улице, состоялась встреча «Праздник со слезами на глазах…». Помимо постоянных читателей библиотеки в ней приняли участие ветераны, проживающие на территории Савеловского района. Об этом рассказала заведующая учреждением Ольга Измайлова.
— Сотрудники нашей библиотеки пригласили в гости читателей-ветеранов. В этот день мы вспоминали своих близких, тех, кто сложил головы на полях брани, кто воевал и подарил нам свободную Родину, — поделилась Измайлова.
Библиотека находится по адресу ул. Башиловская, д. 3. (мю)
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