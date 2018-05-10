Комитет Госдумы не поддержал пакет законопроектов о противодействии реабилитации нацизма

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении пакет законопроектов о противодействии реабилитации нацизма. Такое решение было принято в ходе заседания комитета.

Первым законопроектом определяются организационные и правовые основы противодействия реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников, устанавливается ответственность за их осуществление.

В частности, согласно пояснительной записке, проектом определяются направления противодействия, в числе которых принятие профилактических мер и выявление, предупреждение и пресечение реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников.

Второй законопроект предусматривает отнесение реабилитации нацизма к экстремистской деятельности.

«Законопроектом предлагается расширить понятие «экстремистская деятельность», включив в него реабилитацию нацизма, героизацию нацистских преступников и их пособников», — говорится в пояснительной записке ко второму документу.