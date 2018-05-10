Ещё
Комитет Госдумы не поддержал пакет законопроектов о противодействии реабилитации нацизма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет Госдумы не поддержал пакет законопроектов о противодействии реабилитации нацизма 

Агентство «Москва» 1 час назад
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении пакет законопроектов о противодействии реабилитации нацизма. Такое решение было принято в ходе заседания комитета.
Первым законопроектом определяются организационные и правовые основы противодействия реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников, устанавливается ответственность за их осуществление.
В частности, согласно пояснительной записке, проектом определяются направления противодействия, в числе которых принятие профилактических мер и выявление, предупреждение и пресечение реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников.
Второй законопроект предусматривает отнесение реабилитации нацизма к экстремистской деятельности.
«Законопроектом предлагается расширить понятие «экстремистская деятельность», включив в него реабилитацию нацизма, героизацию нацистских преступников и их пособников», — говорится в пояснительной записке ко второму документу.
Законопроекты были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента членами Совета Федерации в 2014 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Росреестр: Доля приостановлений в регистрации прав в Москве в январе-марте составила менее 3% Проект о распространении «закона Димы Яковлева» на вмешавшихся в выборы РФ лиц внесен в Госдуму С.Собянин внес в Мосгордуму законопроект о правилах росписи фасадов столичных домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1027
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала350
Клейменов больше не будет вести программу «Время»90
Асад ответил Трампу на оскорбление65
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1402
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение