Комитет Госдумы не поддержал пакет законопроектов о противодействии реабилитации нацизма 

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении пакет законопроектов о противодействии реабилитации нацизма. Такое решение было принято в ходе заседания комитета.
Первым законопроектом определяются организационные и правовые основы противодействия реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников, устанавливается ответственность за их осуществление.
В частности, согласно пояснительной записке, проектом определяются направления противодействия, в числе которых принятие профилактических мер и выявление, предупреждение и пресечение реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников.
Второй законопроект предусматривает отнесение реабилитации нацизма к экстремистской деятельности.
«Законопроектом предлагается расширить понятие «экстремистская деятельность», включив в него реабилитацию нацизма, героизацию нацистских преступников и их пособников», — говорится в пояснительной записке ко второму документу.
Законопроекты были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента членами Совета Федерации в 2014 г.