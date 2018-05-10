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Митинг памяти провели в Савеловском парке
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Митинг памяти провели в Савеловском парке 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В Савеловском районе в день 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное возложение цветов к обелиску павшим воинам. Школьники, ветераны, сотрудники государственных учреждений и другие неравнодушные жители района собрались в Савеловском парке по адресу Петровско-Разумовский проезд, д. 29. Об этом сообщили в отделе по работе с населением управы района.
— Собравшихся поздравил глава управы Евгений Щербачев. После возложения цветов и минуты молчания в небо были выпущены белые голуби, — поделился представитель отдела.
Напомним, еще один митинг состоялся 7 мая по адресу Нижняя Масловка, д. 10. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
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