Митинг памяти провели в Савеловском парке

В Савеловском районе в день 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное возложение цветов к обелиску павшим воинам. Школьники, ветераны, сотрудники государственных учреждений и другие неравнодушные жители района собрались в Савеловском парке по адресу Петровско-Разумовский проезд, д. 29. Об этом сообщили в отделе по работе с населением управы района.

— Собравшихся поздравил глава управы Евгений Щербачев. После возложения цветов и минуты молчания в небо были выпущены белые голуби, — поделился представитель отдела.

Напомним, еще один митинг состоялся 7 мая по адресу Нижняя Масловка, д. 10. (мю)