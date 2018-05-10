Всенародный праздник: как Симферополь отметил День Победы

На площади Ленина к празднику установили стену памяти с фотографиями фронтовиков и организовали выставку военной техники, где в частности можно было увидеть орудие Т30 калибром 122 мм, предназначенное для поражения живой силы противника, бронетехники и укреплённых районов (окоп и блиндажей).

«В Симферополе и в украинский период День Победы был огромным праздником, а с 2014 года это всенародный праздник. Неимоверное количество людей идёт с портретами, второй год проводим военный парад с техникой. Это очень важно для всего Крыма , для всей России », — сказал глава городской администрации Игорь Лукашев

Ирландец Патрик Мэгрэ, переехавший в Крым в декабре 2013 года навал 9 Мая самым важным праздником, с которым связаны патриотические чувства русских. Дети, пришедшие на парад, остались в восторге от военнослужащих и «Катюши», которую во времена Великой Отечественной войны использовала советская армия.

Конечно, крымчане не остались в стороне от ставшей всенародно любимой акции «Бессмертный полк». 45 тысяч жителей Симферополя прошли колонной с портретами членов своих семей, сражавшихся за свободу своей Родины, скандируя «Ура!» и «С Днём Победы!» Шествие сопровождал сводный оркестр Симферопольского гарнизона, который исполнял военные марши и песни.