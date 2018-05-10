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В центре «Северное Чертаново» состоится концерт «Мир без войны»
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В центре «Северное Чертаново» состоится концерт «Мир без войны» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Молодые талантливые вокалисты студии «Диапазон» организуют концерт «Мир без войны», который состоится в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в четверг, 10 мая.
В районе Чертаново Северное всю текущую неделю проходит марафон мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победе в Великой Отечественной войне. Многие из них уже состоялись, но в местном Культурном центре планируется провести еще, как минимум, два тематических концерта.
— Вся эта неделя посвящена концертам ко Дню Победы. После большого отчетного мероприятия студия «Диапазон» решила организовать еще один музыкальный праздник, на котором вокалисты исполнят песни о любви к Родине, Победе, войне… Поэтому те, кто пропустил апрельский концерт коллектива, получили возможность насладиться выступлениями молодых талантов, — поделилась PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.
Праздник пройдет по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 5Г. Начало в 19:00. Пройти регистрацию можно по ссылке.
Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/10/40819/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
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