Фестиваль инклюзии устроят рядом с Савеловским

Фестиваль инклюзии пройдет в центре «Благосфера» в 1-м Боткинском проезде 11 мая. Цель мероприятия — показать, с какими трудностями ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. Гостей ждут игры, квесты, кинопоказы, благотворительная ярмарка.

— Для посетителей подготовлена насыщенная программа. Гости попробуют свои силы в паралимпийских видах спорта, узнают, что такое универсальный дизайн и доступная среда, увидят лучшие картины фестиваля, посвященного жизни людей с инвалидностью, «Кино без барьеров», — отметила организатор встречи Марина Давыдова

Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке: https://ngoperspektiva.timepad.ru/event/710686/.

Площадка будет работать с 12.00 до 18.00. Центр «Благосфера» находится по адресу 1-й Боткинский проезд, д. 7, стр. 1. (мю)