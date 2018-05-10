Как перейти на прямые платежи за коммуналку?

Оплачивать услуги можно непосредственно поставщику ресурсов. Осуществить переход на прямые платежи можно в любое время без ограничений. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу компании «Концессии водоснабжения», в соответствии с законом о прямых договорах на предоставление коммунальных услуг, вступившим в силу 3 апреля 2018 года, собственники квартир имеют право осуществлять платежи напрямую поставщику ресурсов. Деньги потребителей будут перечисляться вовремя и в полном объеме. Порядок начисления платы и расчета потребляемых ресурсов при этом меняться не будет. Те абоненты, у которых установлены приборы учета воды, будут продолжать платить по показаниям счетчика, остальные — по нормативу. Для того, чтобы оплачивать услуги непосредственно поставщику ресурсов, жителям необходимо провести общее собрание собственников, где они должны принять решение большинством голосов о заключении договора. В протоколе надо указать дату, с которой они переходят на прямые платежи и не позднее чем через 10 дней после проведения собрания направить копии решений и протоколов в РСО и управляющую компанию. УК в течение пяти дней с момента получения копий документов обязана их направить в Госжилнадзор. В концессии отметили, что договоры с собственниками считаются автоматически заключенными, однако поставщик имеет право перенести срок их утверждения, но не более чем на три месяца. О своем решении РСО уведомит жильцов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения копий решения и протокола собрания. Добавим, у управляющих компаний сохраняется ответственность за общее имущество жилого дома, включая взимание платы на его содержание, а также за консультирование граждан по всем вопросам предоставления коммунальных услуг.