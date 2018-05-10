Комитет ГД поддержал проект об усилении контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Такое решение было принято на заседании комитета.

Согласно пояснительной записке к документу, проектом предусматривается наделение руководителей государственных корпораций, государственных внебюджетных фондов правом получать справки по счетам физических лиц, а в отдельных случаях и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

Проектом также предлагается ввести упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний), государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в случае признания ими факта правонарушения. Устанавливается единый срок давности для применения взысканий — не позднее трех лет со дня совершения коррупционного правонарушения.

Кроме того, предлагается установить контроль за расходами лиц, замещавших (занимавших) одну из должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, по сделкам по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенным лицами в период замещения (занятия) таких должностей.

При этом отмечается, что в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих расходах, данное лицо было освобождено от этой должности (уволилось), материалы, полученные в результате осуществления такого контроля, направляются лицом, принявшим решение о его осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Кроме того, во избежание случаев реализации или порчи имущества, в отношении которого прокурором заявлены требования об обращении его в доход государства, предлагается закрепить возможность обращения взыскания на денежную сумму, эквивалентную стоимости такого имущества, если его обращение в доход государства невозможно.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента президентом РФ.