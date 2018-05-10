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Дзагоев, Шишкин и братья Габуловы проведут детские турниры в родных городах
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Дзагоев, Шишкин и братья Габуловы проведут детские турниры в родных городах 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, защитник «Краснодара» Роман Шишкин, а также вратарь «Брюгге» Владимир Габулов и его брат Георгий, полузащитник грузинского «Рустави», проведут футбольные турниры в своих родных городах.
Турнир Алана Дзагоева состоится в Северной Осетии с 12 по 14 мая. После матча 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Анжи» игрок приедет в Беслан, чтобы принять участие в церемонии награждении и пообщаться с юными футболистами. В турнире примут участие 10 команд мальчиков 8-9 лет из Владикавказа, Нальчика, Махачкалы и других городов Северного Кавказа.
С 19 по 20 мая в Воронеже пройдет уже 6-й ежегодный турнир Романа Шишкина. В нём сыграют ребята из Воронежа, Старого Оскола, Смоленска, Брянска и других городов. А в Моздоке с 28 по 29 мая состоится турнир Владимира и Георгия Габуловых для детских команд Северо-Кавказского федерального округа.
Соревнования проходят в формате большого спортивного праздника. Участники и болельщики общаются с известными футболистами, принимают участие в интерактивных конкурсах, мастер-классах по футбольному фристайлу и других развлечениях. Вход на все матчи свободный.
Более подробную информацию о турнире Алана Дзагоева можно узнать в официальном блоге www.alan-dzagoev.com, турнире Романа Шишкина — в группе в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/shish49_vrn, турнире братьев Габуловых — на сайте www.vladimirgabulov.com.
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