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В школе №641 имени Сергея Есенина прошли линейки памяти
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В школе №641 имени Сергея Есенина прошли линейки памяти 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 7 и 8 мая в ГБОУ «Школа № 641 имени Сергея Есенина» прошли линейки памяти. На них славили солдат, которые воевали за свою Родину: тех, вернулся домой с победой, и тех, кто погиб на полях сражений.
— Мы вспоминали, какой ценой нам досталось мирное небо над головами. А также молились, чтобы нынешнее и следующие поколения никогда не увидели войны своими глазами, — пояснил один из участников мероприятия.
На линейках по традиции присутствовали наши дорогие гости — члены Совета ветеранов района Кузьминки. (нд)
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