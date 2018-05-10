Вопросы здравоохранения обсудят на встрече с населением

Вопросы деятельности ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» обсудят на встрече с населением. Фото: со страницы ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» в соцсетях.

6 мая в Доме культуры «Дружба» пройдёт ежемесячная встреча с населением. В этот раз встречу проведёт исполняющий обязанности Главы администрации поселения Вороновское Александр Тавлеев.

Тема встречи: 1. Информирование населения о деятельности ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ». 2. Разное.

Встреча состоится в МБУ ДК «Дружба» по адресу: п. ЛМС, м-н «Центральный» д.16, стр.1. Начало встречи в 19.00.