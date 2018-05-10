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Вопросы здравоохранения обсудят на встрече с населением
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Вопросы здравоохранения обсудят на встрече с населением 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Вопросы деятельности ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» обсудят на встрече с населением. Фото: со страницы ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» в соцсетях.
6 мая в Доме культуры «Дружба» пройдёт ежемесячная встреча с населением. В этот раз встречу проведёт исполняющий обязанности Главы администрации поселения Вороновское Александр Тавлеев.
Тема встречи: 1. Информирование населения о деятельности ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ». 2. Разное.
Встреча состоится в МБУ ДК «Дружба» по адресу: п. ЛМС, м-н «Центральный» д.16, стр.1. Начало встречи в 19.00.
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