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В Кремле не знают о якобы допросе Вексельберга в США
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В Кремле не знают о якобы допросе Вексельберга в США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле ничего не известно о якобы допросе российского бизнесмена Виктора Вексельберга на предмет возможных выплат со стороны одной из его компаний адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну после выборов в США, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кремлю ничего неизвестно об этом", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, что известно Кремлю об этом, и есть ли обеспокоенность в связи с этим расследованием.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник сообщал, что Вексельберга якобы допрашивали сотрудники спецпрокурора США Роберта Мюллера. CNN заявляет, что располагает платежными документами, подтверждающими версию о получении средств Коэном от компании Вексельберга, но не может подтвердить подлинность самих платежных документов.
Также ранее сообщалось, что Вексельберга пытались допросить в США весной этого года. С тех пор США внесли бизнесмена в список санкций, де-факто запретив ему въезд в страну. Мюллер расследует предполагаемые связи с Россией, которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.
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