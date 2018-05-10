В Кремле не знают о якобы допросе Вексельберга в США

"Кремлю ничего неизвестно об этом", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, что известно Кремлю об этом, и есть ли обеспокоенность в связи с этим расследованием.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник сообщал, что Вексельберга якобы допрашивали сотрудники спецпрокурора США Роберта Мюллера . CNN заявляет, что располагает платежными документами, подтверждающими версию о получении средств Коэном от компании Вексельберга, но не может подтвердить подлинность самих платежных документов.