Женщина-водитель сбила мотоцикл в Арзамасе

ДТП произошло 8 мая в 22:05 на улице Калинина. Женщина 1989 г.р. (водительский стаж семь лет), управляя автомобилем «ВАЗ-2114», при развороте не предоставила преимущество в движении мотоциклу «Ямаха» и совершила с ним столкновение.

В результате ДТП пострадали: мотоциклист — мужчина 1996 г.р. (ушиб голени) и девушка 1999 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы).

В госпитализации пострадавшие не нуждались.