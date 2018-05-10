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Женщина-водитель сбила мотоцикл в Арзамасе
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Женщина-водитель сбила мотоцикл в Арзамасе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Женщина-водитель сбила мотоцикл в Арзамасе, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло 8 мая в 22:05 на улице Калинина. Женщина 1989 г.р. (водительский стаж семь лет), управляя автомобилем «ВАЗ-2114», при развороте не предоставила преимущество в движении мотоциклу «Ямаха» и совершила с ним столкновение.
В результате ДТП пострадали: мотоциклист — мужчина 1996 г.р. (ушиб голени) и девушка 1999 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы).
В госпитализации пострадавшие не нуждались.
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