В ТЦСО «Кузьминки» отметили День Победы

День Победы — всенародный праздник, который стал для всех нас символом гордости, славы, доблести и подвига народа, отстоявшего свободу. В этот на многих площадках города Москвы проходят праздничные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны.

В ГБУ ТЦСО «Кузьминки» для гостей центра была подготовлена праздничная программа, в которой прозвучали музыкальные и поэтические произведения военного времени. В торжественной обстановке ветеранов поздравили директор ГБУ ТЦСО «Кузьминки» Дина Костюшина и депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки Татьяна Пашутина. (нд)