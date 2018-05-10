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В ТЦСО «Кузьминки» отметили День Победы
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В ТЦСО «Кузьминки» отметили День Победы 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
День Победы — всенародный праздник, который стал для всех нас символом гордости, славы, доблести и подвига народа, отстоявшего свободу. В этот на многих площадках города Москвы проходят праздничные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны.
В ГБУ ТЦСО «Кузьминки» для гостей центра была подготовлена праздничная программа, в которой прозвучали музыкальные и поэтические произведения военного времени. В торжественной обстановке ветеранов поздравили директор ГБУ ТЦСО «Кузьминки» Дина Костюшина и депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки Татьяна Пашутина. (нд)
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