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О летнем отдыхе детей и итогах месячника поговорят на встрече жителей с главой управы района
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О летнем отдыхе детей и итогах месячника поговорят на встрече жителей с главой управы района 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Глава управы Чертанова Северного Александр Демин встретится с местными жителями в здании районной администрации в среду, 16 мая.
Две актуальные темы поднимут представители управы на собрании. Как известно, весь апрель был посвящен проведению работ по благоустройству в рамках месячника. На территории района прошли общегородские субботники, озеленение по программе «Миллион деревьев», а также покраска ограждений, контейнеров, обновление разметки и другие мероприятия. В связи с этим на встрече с Александром Деминым подведут итоги благоустроительных работ.
Второй вопрос посвятят организации летнего отдыха детей на территории Чертанова Северного.
Встреча пройдет по адресу: Варшавское шоссе, дом 116. Начало в 19:00. Узнать подробности можно по телефону: 8 (495) 318-28-05.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/10/40817/
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