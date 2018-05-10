Лагерфельд пригрозил отказаться от гражданства ФРГ из-за несогласия с политикой Меркель

ПАРИЖ, 10 мая. / ТАСС /. Кутюрье Карл Лагерфельд пригрозил отказаться от германского гражданства в знак несогласия с политикой канцлера ФРГ Ангелы Меркель в сфере миграции. Соответствующее заявление модельер сделал в интервью, опубликованном в четверг французским журналом Le Point.

"Зачем Меркель заявила, что Германия примет на своей территории миллион мигрантов? Ей следовало бы вспомнить о прошлом Германии. Я презираю госпожу Меркель за то, что она забыла это сделать", — сказал художественный директор дома моды Chanel

"Меркель хотела таким образом создать себе положительный образ. Ей как достойной дочери протестантского пастора невыносимо думать о том зле, которая Германия причинила другим в период после 1933 года", — считает модельер.

"Но парадокс заключается в том, что, пытаясь исправить зло, она в результате обеспечила этому злу доступ к власти. Партия «Альтернатива для Германии» до этого практически не существовала, но Меркель одной этой фразой обеспечила ей существование и поддержку двух миллионов избирателей, в результате чего сто неонацистов попали в парламент", — добавил Лагерфельд.

"Если так будет продолжаться, я откажусь от гражданства Германии. Я больше не намерен входить в состав этого клуба неонацистов, — сказал всемирно известный кутюрье, родившийся в Гамбурге. — Но в то же время я не намерен стать после этого французом. Я не люблю нации, я космполит, я считаю себя ганзейцем".

Миграционная политика Меркель

Принятое Меркель в 2015 году решение принять более 1 млн мигрантов встретило негативную реакцию в Германии и привело к усилению поддержки крайне правой партии «Альтернатива для Германии». В сентябре 2017 года партия заняла третье место на выборах в Бундестаг , получив около 13% голосов избирателей. Это стало первым случаем за многие годы после Второй мировой войны, когда правопопулистская партия попала в парламент Германии.

Ливии, Сама Меркель уже в конце 2016 года призналась, что потеряла контроль над кризисом беженцев, проводя политику открытых дверей, которая вылилась в беспрецедентный всплеск преступности. В первый год проведения этой политики в Германии насчитывался почти 1 млн беженцев из Сирии Афганистана и других зон боевых действий.

В марте 2018 года Меркель, выступая в Бундестаге, пообещала в ходе своего четвертого срока на посту канцлера не допустить ситуации 2015 и 2016 годов.