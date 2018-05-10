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ЦБ привлек к административной ответственности руководителей трех банков
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ЦБ привлек к административной ответственности руководителей трех банков 

Банки.ру 1 час назад
Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) столичных Инбанка, Профессионал Банка и банка «ЦентроКредит». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в четверг, 10 мая.
Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Постановление от 17 апреля 2018 года в отношении руководителя Инбанка вступило в законную силу 4 мая, постановления от 19 апреля в отношении глав Профессионал Банка и «ЦентроКредита» — 7 мая. Всем топ-менеджерам вынесены предупреждения.
Должность председателя правления Инбанка занимает Сергей Юдинцев, Профессионал Банка — Мария Исакова, «ЦентроКредита» — Лариса Зимина.
Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
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