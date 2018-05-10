Берлин, 10 мая /Синьхуа/ — Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе /СВПД/ является серьезной ошибкой, Германия продолжит соблюдать СВПД. С таким заявлением выступила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.
А. Меркель подчеркнула, что ввиду выхода США из СВПД Европа обязана будет нести большую ответственность за международную дипломатию и безопасность. Германия, Великобритания и Франция продолжат соблюдать СВПД и обеспечат соблюдение условий ядерной сделки со стороны Ирана.
По ее словам, подписанный в 2015 году СВПД крайне важен. Германия, Великобритания и Франция выразили озабоченность и сожаление в связи с выходом США из соглашения. Политик также выразила обеспокоенность иранской программой разработки баллистических ракет и влиянием Тегерана на Среднем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду опубликовали совместное заявление, призвав США воздержаться от разрушения рамок соглашения и избегать принятия каких-либо мер, которые могут препятствовать выполнению СВПД другими заинтересованными сторонами. США должны работать над сохранением прогресса в процессе международного нераспространения ядерного оружия, достигнутого благодаря СВПД, а также обеспечивать дальнейшее выполнение основных статей соглашения, говорится в документе. —0—