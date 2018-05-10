Ещё
Германия продолжит соблюдать СВПД — Ангела Меркель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия продолжит соблюдать СВПД — Ангела Меркель 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Берлин, 10 мая /Синьхуа/ — Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе /СВПД/ является серьезной ошибкой, Германия продолжит соблюдать СВПД. С таким заявлением выступила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.
А. Меркель подчеркнула, что ввиду выхода США из СВПД Европа обязана будет нести большую ответственность за международную дипломатию и безопасность. Германия, Великобритания и Франция продолжат соблюдать СВПД и обеспечат соблюдение условий ядерной сделки со стороны Ирана.
По ее словам, подписанный в 2015 году СВПД крайне важен. Германия, Великобритания и Франция выразили озабоченность и сожаление в связи с выходом США из соглашения. Политик также выразила обеспокоенность иранской программой разработки баллистических ракет и влиянием Тегерана на Среднем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду опубликовали совместное заявление, призвав США воздержаться от разрушения рамок соглашения и избегать принятия каких-либо мер, которые могут препятствовать выполнению СВПД другими заинтересованными сторонами. США должны работать над сохранением прогресса в процессе международного нераспространения ядерного оружия, достигнутого благодаря СВПД, а также обеспечивать дальнейшее выполнение основных статей соглашения, говорится в документе. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Монголии будет построен мясоперерабатывающий комплекс за счет китайских инвестиций Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД Президент Узбекистанана выступил на торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти и почести
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1027
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала350
Клейменов больше не будет вести программу «Время»90
Асад ответил Трампу на оскорбление65
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1402
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение