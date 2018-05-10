При продаже через курьера можно одолжить ему ККТ

Минфин рассказал, как применять ККТ при реализации товара через курьерскую службу.

Чиновники напомнили, в РФ использование контрольной техники при расчетах обязательно для всех предприятий, кроме исключений, регламентированных Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Нормы ГК РФ при выполнении агентом поручений предполагают, что действует он за счет, а иногда и от имени принципала. В связи с этим применение онлайн-кассы таким партнером становится обязательным.

Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ ККТ должна быть защищена от случайного использования третьими лицами, однако целенаправленная передача кассовой спецтехники законодательством не запрещена. Сопутствующую ответственность при этом с продавца никто не снимает.

Финансисты сообщают, порядок оформления временного пользования кассой другим лицом не регламентирован. Кроме того, в соответствии с Кодексом, предоставление ККТ курьерской компании для использования от имени продавца не облагается НДС.