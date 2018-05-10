Ещё
При продаже через курьера можно одолжить ему ККТ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При продаже через курьера можно одолжить ему ККТ 

Время бухгалтера 2 часа назад
Минфин рассказал, как применять ККТ при реализации товара через курьерскую службу.
Чиновники напомнили, в РФ использование контрольной техники при расчетах обязательно для всех предприятий, кроме исключений, регламентированных Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Нормы ГК РФ при выполнении агентом поручений предполагают, что действует он за счет, а иногда и от имени принципала. В связи с этим применение онлайн-кассы таким партнером становится обязательным.
Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ ККТ должна быть защищена от случайного использования третьими лицами, однако целенаправленная передача кассовой спецтехники законодательством не запрещена. Сопутствующую ответственность при этом с продавца никто не снимает.
Финансисты сообщают, порядок оформления временного пользования кассой другим лицом не регламентирован. Кроме того, в соответствии с Кодексом, предоставление ККТ курьерской компании для использования от имени продавца не облагается НДС.
Время бухгалтера: последние новости
Президент обратил внимание на проблемы мобильных операторов О содержимом банковской ячейки доложат приставам и кредиторам Несогласованный отдых в счет пропущенного уикенда лишил сотрудника работы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1027
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала350
Клейменов больше не будет вести программу «Время»90
Асад ответил Трампу на оскорбление65
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1402
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение