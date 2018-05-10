Сто рублей от чистого сердца. Как стать благотворителем и волонтером?

Координатор социальных программ «Нижегородской Службы Добровольцев» Юлия Дмитриева рассказала журналисту « АиФ-Нижний Новгород » об оптимальном возрасте для хороших дел, об опасностях бесконтрольной благотворительности и о пользе добрососедства.

Работа с людьми

Злата Медушевская, NN.AIF.RU: — Юлия, в Нижнем Новгороде недавно прошёл межрайонный форум «Добро соседства». Он объединил волонтёров и добровольческие объединения региона, которые заинтересованы в оказании адресной помощи. Такая форма благотворительности сегодня особенно актуальна?

Юлия Дмитриева: — Сейчас у многих организаций, работающих с волонтёрами, есть желание уйти от такого массового, событийного добровольчества. Хотелось бы, чтобы молодёжь понимала: здорово не просто в красивой форме стоять на мероприятии. Здорово прийти к одинокой бабушке и помыть ей окна. Конечно, шанс стать волонтёром, например, на чемпионате мира по футболу большинству нижегородцев выпадает раз в жизни, но помочь простому человеку — тоже огромное дело. И потом, адресная помощь, решение проблемы конкретного человека повышают качество добровольческой работы. Мы не за количество добрых дел, а за их качество.

— Ну вот есть у человека проблема — давайте её решать. Зачем целый форум созывать, тренинги, круглые столы проводить?

— Волонтёрство — это работа с людьми. Она всегда сопряжена с большим количеством рисков. Действенный механизм нужен, поскольку при оказании добровольческой помощи как организация мы берём на себя ответственость и за волонтёров, и за благополучателей. Человек, который пойдёт мыть окна бабушке в её квартиру, должен быть уверен, что на него там не нападёт, условно говоря, кто-то из нетрезвых родственников старушки. Мама ребёнка-инвалида должна знать: она оставляет сына или дочь с адекватным волонтёром, который не причинит вреда ребёнку и не возьмёт то, что плохо лежит.

Мы берём на себя и психологическую подготовку сторон. Одно дело — пригласить человека окна бабушке помыть или ветерана на Парад Победы сопроводить, а другое дело — когда надо работать с детьми-инвалидами. Важно, чтобы человек не растерялся, не выгорел эмоционально после первого же задания. Надо проговорить страхи, отработать их. Если мы говорим о качестве и системности волонтёрской работы, то посредники в ней, безусловно, нужны.

— Ясно, что психологическая подготовка волонтёров необходима, а получателя доброго дела к чему надо готовить?

— У благополучателей не должно быть неоправданных ожиданий. Например, звонят нам люди и просят помочь поклеить обои в квартире. Мы присылаем волонтёров, но человек недоволен, что это молодые ребята, а не умудрённые опытом ремонтники. И почему они сначала пришли оценить объём работ, а не оклеили всё за день? Надо понимать, что добровольцы — это не наёмные работники, которые должны сделать всё, что вы ни пожелаете, в строго указанные сроки. Посторонние люди тратят на вас своё время, за это тоже надо уметь быть благодарными.

«Стараемся не осуждать»

— Кто сегодня в регионе получает адресную помощь от службы добровольцев?

— Пожилые люди в помощи всегда нуждаются, мамы с детьми-инвалидами. Часто больной ребёнок — уже подросток, а организаций, готовых оказывать помощь не малышам, у нас практически нет. Между тем мамы таких ребят часто воспитывают их без отцов, и у них нет никого, кто бы просто посидел с ребёнком, пока мама по неотложным делам на улицу выйдет.

— Но у брошенных стариков часто родственники есть. Вы их не осуждаете?

— Стараемся не осуждать. Жизнь — сложная и разная. Вот позвонила нам как-то пожилая женщина-инвалид. Просила прислать волонтёра, который сходит в магазин и купит ей продуктов на неделю. Сразу предупредила: живёт в одной квартире с племянницей, но та много и долго работает. Еды купить тёте времени у неё нет. Что случилось в этой семье? Почему сложилась такая тяжёлая ситуация? В любом случае пожилой больной человек не должен сидеть голодным. Наша задача — помочь здесь и сейчас, если просят.

— А кто готов помогать?

— Волонтёрам от 14 до 85 лет. С нами сотрудничают прекрасные бабушки, которые готовы помочь и людям своего возраста, и с молодёжью опытом поделиться. Они в прекрасной физической и эмоциональной форме. Но основному волонтёрскому составу от 18 до 35 лет — это возраст, когда хочется делать что-то для других, не просто работать по основному роду занятий. База наша насчитывает несколько тысяч человек, но актив, те люди, которым я могу позвонить в любое время дня и ночи и попросить о помощи, — человек 70. Мы этими волонтёрами очень дорожим.

Уточните адрес добра

— Почему люди сегодня часто предпочитают помогать животным, а не своим соседям, например?

— Это проще психологически и приносит больше эмоционального удовлетворения. Животные беззащитны, и помощи им попросить не у кого. Потом они не виноваты в тех сложных ситуациях, в которых оказываются.

— Вы упомянули, что люди тратят своё время, чтобы помогать другим. Но сегодня многим проще просто перечислить деньги на карту, если просят. Это правильно?

— Для кого-то и такой шаг — уже прогресс и его достаточно для внутреннего спокойствия. Эти деньги действительно кому-то очень нужны. Здесь вопрос о разной степени информационного сопровождения денежных сборов и адресной помощи. Я уверена, что, если в тех же новостях регулярно рассказывать про одиноких людей, которым нужна помощь, волонтёров будет значительно больше.

Мы хотим донести до будущих добровольцев, что волонтёрская деятельность — это возможность в любом возрасте ощутить себя нужным. Возможность развиться как личность, самореализоваться, обрести новый круг общения. Вы не только отдаёте — вы столько приобретаете!