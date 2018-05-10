«Въезда нет, автобусы не ходят»: единственную прямую дорогу в Исток закрыли на ремонт

Жители поселка Исток сегодня не смогли попасть домой привычным маршрутом — для них оказался неожиданностью ремонт, начавшийся на мосте над Тюменским трактом. О том, что он запланирован с 10 мая по 10 июня, мы писали недавно.

Но, по словам местных жителей, для них не предусмотрели путей объезда закрытого моста.

— Въезд и выезд закрыты, автобусы не ходят, — рассказала Ирина. — Люди отрезаны. Если утром мы выехали, то теперь только пешком до дома. Схемы объезда нет. Непонятно, как будут добираться до нас скорая и полиция!

Еще один житель Истока, Вадим, сказал, что другая дорога, по которой можно заехать в поселок, разбита.

— На джипе по ней можно проехать, на легковой машине — нет, — сказал он. — Есть заезд через Косулино, но там тоже всё на ремонте стоит.

В мэрии E1.RU сообщили, что в курсе этой ситуации и ищут ее решение.

— На место отправили технику для проверки и дообследования территории на предмет альтернативного проезда, — сказали там. — Ищут альтернативу автобусным маршрутам. Для транспортных средств сейчас объезд организован через Косулино.

Всю актуальную информацию о закрытых улицах вы можете найти в нашем разделе «Карта перекрытий».