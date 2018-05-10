В московском «Шатре Рамадана» 19 мая пройдет вечер Ингушетии

Москве у Мемориальной мечети на Поклонной горе в рамках культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана» 19 мая пройдет вечер Ингушетии

Для гостей будет организован праздничный ужин-ифтар с блюдами национальной ингушской кухни. Также предусмотрена культурно-просветительская программа: чтение сур Корана, медиаролики о республике, викторина, лазерное шоу и фольклорный ингушский обряд с участием народных артистов республики. Сбор гостей начнется в 19:00.

«Это мероприятие стало для нас традиционным. Здесь собираются политики, религиозные деятели, ученые, спортсмены, деятели искусства, бизнесмены — люди разного статуса, самых разных национальностей и вероисповеданий. Проведение таких вечеров помогает нам сплотиться, ближе познакомить наших гостей с богатой культурой ингушского народа, рассказать об исламе, о наших традициях», — прокомментировал предстоящее мероприятие Юнус-Бек Евкуров.

«Шатер Рамадана» — это ежегодный культурно-благотворительный проект, который организуется в Москве во время священного для мусульман месяца и собирает тысячи гостей разной национальной и конфессиональной принадлежности. Шатер для посетителей размещается на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе. Каждый вечер с заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин — ифтар, познакомиться с культурой и традициями представителей ислама. С 2010 года правительство Москвы включило «Шатер Рамадана» в число официальных массовых мусульманских мероприятий города.

Рамадан — священный для мусульман месяц поста, молитв и благочестивых дел, когда в течение всего светлого времени суток они должны воздерживаться от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается до рассвета и после заката солнца. В 2018 году Рамадан будет проходить с 17 мая до 16 июня.