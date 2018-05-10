Иностранные лекарства без «аналогов» запрещать не будут

Зарубежные лекарства, аналогов которым нет в России , запрещать в ближайшее время не будут. Об этом пишут "Известия"

"Зачем же сегодня принимать решения по лекарствам, которые у нас не производятся? — Может быть, завтра или послезавтра", — сообщил СМИ и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров

Санкции, по словам чиновника, стоит вводить в отношении тех товаров, аналоги которых выпускаются в России. Так, например, страна может отказаться от иностранных газотурбинных установок.