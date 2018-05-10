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Иностранные лекарства без «аналогов» запрещать не будут
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Иностранные лекарства без «аналогов» запрещать не будут 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Зарубежные лекарства, аналогов которым нет в России, запрещать в ближайшее время не будут. Об этом пишут "Известия".
"Зачем же сегодня принимать решения по лекарствам, которые у нас не производятся? — Может быть, завтра или послезавтра", — сообщил СМИ и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров.
Санкции, по словам чиновника, стоит вводить в отношении тех товаров, аналоги которых выпускаются в России. Так, например, страна может отказаться от иностранных газотурбинных установок.
Стоит напомнить, в апреле депутаты представили на рассмотрение законопроект о санкциях в отношении зарубежных стран. Согласно документу, под полный или частичный запрет могли попасть иностранные лекарства, табачная, алкогольная и сельхозпродукция. Но полный перечень товаров должно составить правительство, передает "Уралинформбюро".
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