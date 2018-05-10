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Детский духовой оркестр выступит на смотре‑конкурсе в столичном парке «Зарядье» 12 мая
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Детский духовой оркестр выступит на смотре‑конкурсе в столичном парке «Зарядье» 12 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Весь день 12 мая гости столичного парка «Зарядье» смогут наслаждаться прекрасной музыкой в исполнении молодых талантливых музыкантов, которые выступят на смотре-конкурсе фестиваля «Спасская башня», сообщается на сайте парка.
«Программу смотра-конкурса фестиваля украсит выступление Сводного детского духового оркестра под управлением дирижера Президентского оркестра, Заслуженного артиста Российской Федерации, полковника Евгения Никитина», — говорится в сообщении.
Мастерство музыкантов будет оценивать профессиональное жюри.
Участники, прошедшие отбор, получат возможность выступить на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в финале фестиваля-конкурса, который пройдет с 24 по 26 августа 2018 года.
За всю историю фестиваля, уже признанного мировым сообществом, на Красной площади выступили 150 коллективов из 45 стран четырех континентов. Ежегодно в фестивале принимают участие порядка полутора тысяч представителей российских и зарубежных военно-музыкальных и творческих коллективов.
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