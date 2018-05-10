Детский духовой оркестр выступит на смотре‑конкурсе в столичном парке «Зарядье» 12 мая

Весь день 12 мая гости столичного парка «Зарядье» смогут наслаждаться прекрасной музыкой в исполнении молодых талантливых музыкантов, которые выступят на смотре-конкурсе фестиваля «Спасская башня», сообщается на сайте парка.

«Программу смотра-конкурса фестиваля украсит выступление Сводного детского духового оркестра под управлением дирижера Президентского оркестра, Заслуженного артиста Российской Федерации , полковника Евгения Никитина », — говорится в сообщении.

Мастерство музыкантов будет оценивать профессиональное жюри.

Участники, прошедшие отбор, получат возможность выступить на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в финале фестиваля-конкурса, который пройдет с 24 по 26 августа 2018 года.

За всю историю фестиваля, уже признанного мировым сообществом, на Красной площади выступили 150 коллективов из 45 стран четырех континентов. Ежегодно в фестивале принимают участие порядка полутора тысяч представителей российских и зарубежных военно-музыкальных и творческих коллективов.