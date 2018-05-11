Глава МИД Франции осудил США за санкции против Ирана

Глава МИД Франции. Фото: EPA-EFE/MICHEL EULER / POOL

Глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтону следует вести переговоры со своими европейскими союзниками о санкциях, которые могут повлиять на их компании.

"Мы считаем, что экстерриториальность их санкционных мер неприемлема", — сказал он французской газете Le Parisien

"Европейцы не должны платить за выход США из соглашения, в которое они сами внесли вклад", — добавил министр.

Как сообщали «Вести. Экономика», 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном.

В ходе своего выступления Трамп заявил, что Иран продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, несмотря на соглашение.

"Мы введем экономические санкции самого высокого уровня. Любая страна, которая помогает Ирану в его стремлении получить ядерное оружие, также может быть подвергнута сильным санкциям со стороны Соединенных Штатов", — заверил американский лидер.

Вашингтон дал европейским компаниям, ведущим бизнес в Иране, до шести месяцев, чтобы свернуть инвестиции, в противном случае фирмы подвергнутся риску американских санкций. Им также запрещено подписывать какие-либо новые контракты с Ираном.

По словам Ле Дриана, европейцы «сделают все, чтобы защитить интересы своих компаний», они планируют вести переговоры с Вашингтоном в рамках Европейского Союза

Россией, Ядерная сделка была заключена Ираном, США, Великобританией Китаем , Францией и Германией в 2015 году. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ограничивает ядерную программу Ирана в обмен на ослабление режима международных санкций в отношении страны.

Все остальные стороны, подписавшие соглашение, призывали Трампа продолжить участие в сделке и осудили его решение выйти из соглашения.