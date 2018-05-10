Новая электронная госуслуга отняла хлеб у адвокатов

Великобритании в рамках программы цифровой модернизации национального правосудия открылся государственный онлайн-сервис для дистанционного расторжения брака без участия адвоката, сообщает The Guardian

Электронная услуга доступна с 1 мая для всех жителей Соединенного королевства, кроме Северной Ирландии и Шотландии. При стандартной бракоразводной процедуре супругам необходимо заполнить 15-страничный документ и отослать его в суд по почте. Чтобы избежать ошибок и, как следствие, возврата документов, многие британцы предпочитают прибегнуть к услугам адвокатов, стоимость которых по таким делам как правило начинается от £1000.

По данным Минюста, в течение года тестировавшего технологию в пилотном режиме, новый сервис в несколько раз сократил число ошибок при подаче заявления на развод — с 40% на бумаге до менее 1% в «цифре». В первую очередь, это произошло благодаря встроенной системе проверки корректности вносимых данных. При заполнении опросника пользователям необходимо загрузить в электронном виде свидетельство о заключении брака и иные необходимые документы, а также оплатить стандартную госпошлину за развод в £550.