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Новая электронная госуслуга отняла хлеб у адвокатов
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Новая электронная госуслуга отняла хлеб у адвокатов 

Legal.Report 2 часа назад
В Великобритании в рамках программы цифровой модернизации национального правосудия открылся государственный онлайн-сервис для дистанционного расторжения брака без участия адвоката, сообщает The Guardian.
Электронная услуга доступна с 1 мая для всех жителей Соединенного королевства, кроме Северной Ирландии и Шотландии. При стандартной бракоразводной процедуре супругам необходимо заполнить 15-страничный документ и отослать его в суд по почте. Чтобы избежать ошибок и, как следствие, возврата документов, многие британцы предпочитают прибегнуть к услугам адвокатов, стоимость которых по таким делам как правило начинается от £1000.
По данным Минюста, в течение года тестировавшего технологию в пилотном режиме, новый сервис в несколько раз сократил число ошибок при подаче заявления на развод — с 40% на бумаге до менее 1% в «цифре». В первую очередь, это произошло благодаря встроенной системе проверки корректности вносимых данных. При заполнении опросника пользователям необходимо загрузить в электронном виде свидетельство о заключении брака и иные необходимые документы, а также оплатить стандартную госпошлину за развод в £550.
Представители Минюста заявили, что нововведение значительно ускорило время обработки заявлений сотрудниками судов. Ожидается, что это в целом повлияет на скорость бракоразводного процесса, который сейчас занимает не менее 4 месяцев даже при обоюдном согласии супругов. Ближе к осени электронная услуга станет доступна и для занимающихся разводами адвокатов, которым пока «по старинке» приходится пользоваться услугами почты.
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