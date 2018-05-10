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В Воронеже пройдет пятый Networking для бизнесменов
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В Воронеже пройдет пятый Networking для бизнесменов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
20 мая в воронежском отеле Marriott пройдет уже пятый Networking — мероприятие, где опытные предприниматели на одной площадке встречаются с начинающими стартаперами, находят себе инвесторов, партнеров и сотрудников, делятся опытом и кейсами.
Спикерами выступят опытные бизнесмены: основатель сети «Робин Сдобин», владелец кофейни «Моне» Александр Губарев и владелец кондитерской «Варина мама» Евгений Кузьмин. Они расскажут, как распознать в бизнесе возможность масштабирования, в какой момент следует начинать масштабировать бизнес и поделятся своим опытом в этой сфере.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
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