В Казани на остановке появилось граффити со снайпером

Граффити появилось на остановке «Улица Волгоградская». Фото: instagram.com В Московском районе Казани продолжают рисовать. Администрация украсила остановку «Улица Волгоградская» граффити со снайпером Анатолием Чеховым.

До войны он жил и работал в Московском районе Казани. В 1942 году его призвали на фронт в возрасте 19 лет. Так он стал самым молодым снайпером Сталинграда.

На счету Чехова 265 уничтоженных противников, сообщает администрация Кировского и Московского районов.

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