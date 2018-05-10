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В Казани на остановке появилось граффити со снайпером
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В Казани на остановке появилось граффити со снайпером 

Казанский Портал 2 часа назад
Граффити появилось на остановке «Улица Волгоградская». Фото: instagram.com  В Московском районе Казани продолжают рисовать. Администрация украсила остановку «Улица Волгоградская» граффити со снайпером Анатолием Чеховым.
До войны он жил и работал в Московском районе Казани. В 1942 году его призвали на фронт в возрасте 19 лет. Так он стал самым молодым снайпером Сталинграда.
На счету Чехова 265 уничтоженных противников, сообщает администрация Кировского и Московского районов.
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