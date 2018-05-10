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Иньеста перед уходом из «Барселоны» сыграет на стадионе, где забил золотой гол ЧМ-2010?
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Иньеста перед уходом из «Барселоны» сыграет на стадионе, где забил золотой гол ЧМ-2010? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
«Барселона» на официальном сайте анонсировала проведение товарищеского матча против самого титулованного клуба ЮАР — «Мамелоди Сандаунз». Встреча состоится 16 мая и будет приурочена к празднованию 100-летия со дня рождения бывшего президента страны Нельсона Манделы.
Матч состоится на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге, где в 2010 году сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале Голландию (1:0). Автором победного гола стал нынешний капитан каталонцев Андрес Иньеста. 33-летний полузащитник в конце апреля объявил, что покинет родной клуб по завершении сезона-2017/18.
Отметим, что контрольная игра состоится между двумя заключительными встречами «Барселоны» в чемпионате Испании. В 37-м туре каталонцы 13 мая на выезде сыграют с «Леванте», а в 38-м 20 мая дома примут «Реал Сосьедад».
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