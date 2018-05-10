Иньеста перед уходом из «Барселоны» сыграет на стадионе, где забил золотой гол ЧМ-2010?

«Барселона» на официальном сайте анонсировала проведение товарищеского матча против самого титулованного клуба ЮАР — «Мамелоди Сандаунз». Встреча состоится 16 мая и будет приурочена к празднованию 100-летия со дня рождения бывшего президента страны Нельсона Манделы Матч состоится на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге , где в 2010 году сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале Голландию (1:0). Автором победного гола стал нынешний капитан каталонцев Андрес Иньеста . 33-летний полузащитник в конце апреля объявил, что покинет родной клуб по завершении сезона-2017/18. Отметим, что контрольная игра состоится между двумя заключительными встречами «Барселоны» в чемпионате Испании. В 37-м туре каталонцы 13 мая на выезде сыграют с «Леванте», а в 38-м 20 мая дома примут «Реал Сосьедад».