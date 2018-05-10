Безумные посадки самолетов от которых поседели даже пилоты

Никто не хочет оказаться в самолете при сильной турбулентности. Шторм в небе вызывает панику даже у бывалых пилотов, а уж посадка в ураган так и вовсе выглядит настоящим ужасом.

Профессиональным пилотам приходится прикладывать массу усилий в попытке сохранить самолет при посадке. Еще бы, ведь они несут прямую ответственность за сотни человеческих жизней.

В 1982 году авиалайнер, следовавший курсом из Лондона в Окленд, случайно пролетел прямо над жерлом вулкана. Оба двигателя моментально забились пеплом. Пилоты, сохраняя истинно британское хладнокровие, дотянули лайнер до аэропорта Джакарты и буквально чудом посадили самолет.

А на Гавайях Боингу и вовсе сорвало крышу. Диспетчеры местного аэропорта пришли в ужас, когда на посадочную полосу с превышением скорости рухнул такой своеобразный воздушный кабриолет.

Интересно, могло ли что-то подобное случится с каким-то из этих самых роскошных самолетов в мире?