5 вещей, которые помогут выглядеть неотразимой

Идеально гладкая кожа Красота требует жертв? Только не с фотоэпилятором Philips Lumea! Никогда еще такая деликатная процедура, как удаление нежелательных волос, не была такой комфортной и не давала эффект длительностью до полугода! Забудьте про болезненные ощущения и вросшие волоски: рост волос предотвращается уже после трех регулярных процедур, а главное — никаких кожных реакций. Датчик SmartSkin помогает определить тон кожи и подбирает для него оптимальную настройку, а специальные изогнутые насадки позволяют достичь максимального эффекта гладкости на разных участках тела. Они отличаются по своей форме, изгибу, размеру светового окошка и типу фильтра, поэтому фотоэпилятор Philips Lumea гарантирует качественный результат в области бикини, подмышек, ног и лица.

Идеальная гладкость кожи — лучший подарок для вашего тела

Профессиональная салонная фотоэпиляция теперь у вас дома!

Уникальные изогнутые насадки для деликатных участков тела

Быстрая процедуры — всего за 8,5 мин на ногах!

Гладкая кожа сроком до 6 месяцев!

Домашняя фотоэпиляция с Philips Lumea абсолютно безопасна: специальный сенсор контакта с кожей блокирует случайные вспышки, а насадка для лица имеет дополнительный УФ-фильтр. Комфорт, легкость и удобство — почувствовать себя принцессой с Philips Lumea может каж— дая из нас!

Революция в фотоэпиляции! Идеально гладкая кожа сроком до 6 месяцев! Идеальный уход за кожей лица «3 в 1» Маленький секрет для истинных леди: профессиональный уход коже можно подарить и в домашних условиях. Для этого необходимо соблюдать три простых правила: качественное очищение, массаж и особый уход за областью вокруг глаз. Специально для тех, кто хочет блистать не только на свадебном балу, но и каждый день, Philips предлагает аппарат для комплексного ухода за кожей с эффектом «3 в 1» — Visa Pure Advanced. Всего за одну минуту он бережно и эффективно отшелушит омертвевшие клетки эпидермиса, удалит загрязнения и очистит поры.

Премиальный уход за кожей в домашних условиях

Первый шаг — в 10 раз более эффективное очищение, чем умывание вручную!

Второй шаг — оздоравливающи массаж, который улучшает состояние вашей кожи

Улучшение микроциркуляция крови, повышение тонуса кожа

Третий шаг — специальная программа дял ухода за кожей вокруг глаз благодаря охлаждающе насадке

VisaPure Advanced — ваш профессиональный помощник в комплексном уходе за кожей 3-в-1 Следующий этап — трехминутный массаж, усиливающий циркуляцию крови, дающий возможность клеткам кожи получить больше питательных веществ и добиться настоящего сияния и свежести. И завершающая «вишенка на торте» — деликатная охлаждающая программа для области вокруг глаз, бережно устраняющая темные круги и отеки под глазами. Красивая, ухоженная и здоровая кожа благодаря аппарату VisaPure Advanced 3-в-1 Красивая улыбка Что делают счастливые люди? Конечно, улыбаются! Но важно помнить, что улыбка должна быть искренней и… белоснежной! А еще — здоровой. Позаботимся об этом заранее вместе с Philips. Электрическая зубная щетка обеспечит принципиально новый уровень чистоты зубов. Уже после первого применения очевиден результат по сравнению с обычной щеткой: зубы идеально гладкие благодаря эффективному удалению налета даже в труднодоступных зонах: между зубами, на поверхности задних зубов, вдоль линии десен — именно там часто образуется зубной камень. В качестве бонуса — мягкий массаж и укрепление десен, а также осветление зубов до двух тонов: щетка удаляет налет от чая, кофе, табака. И это еще не все: зубные щетки Philips бережно воздействуют на зубы, не стирая эмаль, поэтому предназначены для ежедневной гигиены.

Электрические щетки для идеально чистых зубов

Осветление зубов до 2 тонов и удаление налета от кофе, чая, табака

Выберите свою идеальную щетку Philips Sonicare

Компактный ирригатор Philips весом 180 г незаменим в дороге

Направленная струя из пузырьков воздуха и воды удаляет до 99% налета между зубами

Режим работы можно выбрать в зависимости от личных предпочтений и комфорта: стандартная чистка, уход за деснами, осветление, деликатная чистка… Портативный ирригатор для межзубных промежутков дополнит эффект чистки и поможет точечно обработать области между зубами, чтобы достичь идеальной чистоты и свежести. Нам часто кажется, что мы хорошо чистим зубы, а на самом деле в труднодоступных зонах остается и скапливается налет. Электрические щетки Philips Sonicare справятся с налетом и помогут поддерживать чистоту каждый день.

Узнать больше об электрической щетке Philips Безупречная завивка Белоснежная улыбка, легкий макияж и, конечно, элегантная прическа — так выглядит настоящая принцесса в самый запоминающийся день в своей жизни. Хотите восхитить всех безупречными локонами? Тогда автоматические щипцы для завивки Philips StyleCare Prestige BHB876 созданы именно для вас. Уникальная открытая конструкция обеспечит безопасную завивку, предотвращая спутывание и повреждения волос.

Голливудские локоны быстро и безопасно для волос!

Инновация в автозавивке благодаря новому стайлеру Philips

Уникальная открытая конструкция не спутывает волосы

Идеальные локоны даже на длинных волосах!

Прибор идеально подходит даже для длинных волос, и сам процесс укладки вас приятно удивит: пряди закручиваются автоматически всего одним нажатием на кнопку. В распоряжении прекрасных дам — 27 комбинаций настроек температуры и времени завивки. Безупречная укладка в два раза быстрее! Безопасная автоматическая завивка: идеально даже для длинных волос * На правах рекламы