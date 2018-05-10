Ещё
Финал конкурса «Прохоровское поле» ждет любителей музыки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Финал конкурса «Прохоровское поле» ждет любителей музыки 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
В Большом зале Белгородской государственной филармонии 15 мая в 11:00 состоится финальный тур конкурса композиторов и исполнителей на соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства. Премия присуждается за лучшие сочинения и исполнение произведений, вкоторых утверждаются идеи нравственности, патриотизма, национальной гордости, воинской чести и преданного служения своему народу и Отечеству. Номинации конкурса композиторов: «Произведения для оркестра», «Светские и духовные сочинения для академического или камерного хора», «Вокальные сочинения». Номинации конкурса исполнителей: «Инструментальное исполнительство (солисты)», «Вокальное исполнительство (академическое, народное)», «Вокальное исполнительство (эстрадное)». Членами жюри в финальную часть конкурса отобраны по три претендента в каждой номинации. Размер премии — 75 тысяч рублей.
В жюри конкурса композиторов входят Андрей Батурин, председатель Евразийского совета композиторов (председатель жюри), Евгений Алешников, заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора — художественный руководитель Белгородской государственной филармонии, Антон Танонов, заведующий кафедрой специальной композиции и импровизации Санкт — Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского — Корсакова.
Жюри конкурса исполнителей: Борис Егоров, заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки им. Гнесиных (председатель жюри), Евгений Григорьев, народный артист РФ, заведующий кафедрой вокального искусства, Иван Иншаков, заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры народных инструментов Воронежского государственного института искусств.
Премия «Прохоровское поле» в области музыкального искусства присуждается во второй раз. На конкурс этого года поступило 55 заявок из пятнадцати российских регионов. Одна заявка поступила из Израиля. На конкурс исполнителей поступило 17 заявок. Участие в конкурсе композиторов приняли 38 соискателей, предложившие 69 произведений. В числе финалистов — представители Новосибирска, Костромы, Москвы, Тамбова, Санкт-Петербурга и Белгородской области. Десять человек представляют Белгород, один финалист из Старого Оскола.
Конкурс ставит цели развития и укрепления культурного потенциала области в сфере музыкального искусства, воспитания патриотических чувств через музыкальное искусство, содействия плодотворному межрегиональному сотрудничеству творческой интеллигенции.
Собака: последние новости
Петербурженка забралась на крышу здания, чтобы посмотреть салют, и провалилась сквозь стекло Еще в одной стране Европы предложили ввести налог на сахар Дневник Каннского кинфестиваля: Как он проходит в 2018-м?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1027
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала350
Клейменов больше не будет вести программу «Время»90
Асад ответил Трампу на оскорбление65
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1402
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение