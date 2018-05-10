Финал конкурса «Прохоровское поле» ждет любителей музыки 

В Большом зале Белгородской государственной филармонии 15 мая в 11:00 состоится финальный тур конкурса композиторов и исполнителей на соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства. Премия присуждается за лучшие сочинения и исполнение произведений, вкоторых утверждаются идеи нравственности, патриотизма, национальной гордости, воинской чести и преданного служения своему народу и Отечеству. Номинации конкурса композиторов: «Произведения для оркестра», «Светские и духовные сочинения для академического или камерного хора», «Вокальные сочинения». Номинации конкурса исполнителей: «Инструментальное исполнительство (солисты)», «Вокальное исполнительство (академическое, народное)», «Вокальное исполнительство (эстрадное)». Членами жюри в финальную часть конкурса отобраны по три претендента в каждой номинации. Размер премии — 75 тысяч рублей.
В жюри конкурса композиторов входят Андрей Батурин, председатель Евразийского совета композиторов (председатель жюри), Евгений Алешников, заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора — художественный руководитель Белгородской государственной филармонии, Антон Танонов, заведующий кафедрой специальной композиции и импровизации Санкт — Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского — Корсакова.
Жюри конкурса исполнителей: Борис Егоров, заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки им. Гнесиных (председатель жюри), Евгений Григорьев, народный артист РФ, заведующий кафедрой вокального искусства, Иван Иншаков, заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры народных инструментов Воронежского государственного института искусств.
Премия «Прохоровское поле» в области музыкального искусства присуждается во второй раз. На конкурс этого года поступило 55 заявок из пятнадцати российских регионов. Одна заявка поступила из Израиля. На конкурс исполнителей поступило 17 заявок. Участие в конкурсе композиторов приняли 38 соискателей, предложившие 69 произведений. В числе финалистов — представители Новосибирска, Костромы, Москвы, Тамбова, Санкт-Петербурга и Белгородской области. Десять человек представляют Белгород, один финалист из Старого Оскола.
Конкурс ставит цели развития и укрепления культурного потенциала области в сфере музыкального искусства, воспитания патриотических чувств через музыкальное искусство, содействия плодотворному межрегиональному сотрудничеству творческой интеллигенции.