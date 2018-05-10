Финал конкурса «Прохоровское поле» ждет любителей музыки

В Большом зале Белгородской государственной филармонии 15 мая в 11:00 состоится финальный тур конкурса композиторов и исполнителей на соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства. Премия присуждается за лучшие сочинения и исполнение произведений, вкоторых утверждаются идеи нравственности, патриотизма, национальной гордости, воинской чести и преданного служения своему народу и Отечеству. Номинации конкурса композиторов: «Произведения для оркестра», «Светские и духовные сочинения для академического или камерного хора», «Вокальные сочинения». Номинации конкурса исполнителей: «Инструментальное исполнительство (солисты)», «Вокальное исполнительство (академическое, народное)», «Вокальное исполнительство (эстрадное)». Членами жюри в финальную часть конкурса отобраны по три претендента в каждой номинации. Размер премии — 75 тысяч рублей.

В жюри конкурса композиторов входят Андрей Батурин , председатель Евразийского совета композиторов (председатель жюри), Евгений Алешников, заслуженный работник культуры РФ , заместитель директора — художественный руководитель Белгородской государственной филармонии, Антон Танонов, заведующий кафедрой специальной композиции и импровизации Санкт — Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского — Корсакова.

Жюри конкурса исполнителей: Борис Егоров , заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки им. Гнесиных (председатель жюри), Евгений Григорьев , народный артист РФ, заведующий кафедрой вокального искусства, Иван Иншаков, заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры народных инструментов Воронежского государственного института искусств.

Костромы, Москвы, Тамбова, Санкт-Петербурга и Премия «Прохоровское поле» в области музыкального искусства присуждается во второй раз. На конкурс этого года поступило 55 заявок из пятнадцати российских регионов. Одна заявка поступила из Израиля . На конкурс исполнителей поступило 17 заявок. Участие в конкурсе композиторов приняли 38 соискателей, предложившие 69 произведений. В числе финалистов — представители Новосибирска Белгородской области . Десять человек представляют Белгород , один финалист из Старого Оскола.

Конкурс ставит цели развития и укрепления культурного потенциала области в сфере музыкального искусства, воспитания патриотических чувств через музыкальное искусство, содействия плодотворному межрегиональному сотрудничеству творческой интеллигенции.