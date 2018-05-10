Число коров с большим удоем выросло в Подмосковье в 7 раз за 4 года

Численность коров с удоем более 10 тыс. килограммов на голову увеличилось в хозяйствах Подмосковья в семь раз в течение последних четырех лет, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. «За четыре года число таких животных в племенных хозяйствах региона увеличилось более чем в семь раз, с 393 голов в 2013 году до 2846 голов в 2017 году», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин , слова которого приводятся в сообщении. Он также добавил, что в минувшем году комплексная оценка животных прошла более чем в 100 хозяйствах. «Бонитировка животных, то есть комплексная оценка их по происхождению, продуктивности, воспроизводительной способности и качеству потомства, была проведена в 110 хозяйствах Московской области и Москвы . Что на 18 хозяйств больше, чем в 2016 году», — добавил Разин.