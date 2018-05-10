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Число коров с большим удоем выросло в Подмосковье в 7 раз за 4 года
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Число коров с большим удоем выросло в Подмосковье в 7 раз за 4 года 

Rambler News Service 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Численность коров с удоем более 10 тыс. килограммов на голову увеличилось в хозяйствах Подмосковья в семь раз в течение последних четырех лет, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За четыре года число таких животных в племенных хозяйствах региона увеличилось более чем в семь раз, с 393 голов в 2013 году до 2846 голов в 2017 году», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении.
Он также добавил, что в минувшем году комплексная оценка животных прошла более чем в 100 хозяйствах.
«Бонитировка животных, то есть комплексная оценка их по происхождению, продуктивности, воспроизводительной способности и качеству потомства, была проведена в 110 хозяйствах Московской области и Москвы. Что на 18 хозяйств больше, чем в 2016 году», — добавил Разин.
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