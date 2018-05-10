Представители Молодой гвардии района провели памятную акцию в столице

Активисты района вручили прохожим копии архивного выпуска газеты «Правда» , где был опубликован «Указ Президиума Верховного Совета СССР „Об объявлении 9 мая праздником Победы“. Молодогвардейцы также рассказали москвичам об историческом значении праздника.

Пикеты прошли на Триумфальной площади, Пушкинской площади, в Парке Победы, а также на Манежной площади.

Помимо этого, в преддверии Дня Победы, молодогвардейцы провели встречу с героем войны, жителем района Георгием Бартновским и поздравили его с наступающим праздником.

»Этот праздник важен для всех нас. Мы навсегда запомним подвиги фронтовиков!», — отметили представители Молодой гвардии Нагатинского затона в своих соцсетях.

Фото: Молодая гвардия