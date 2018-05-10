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Представители Молодой гвардии района провели памятную акцию в столице
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Представители Молодой гвардии района провели памятную акцию в столице 

Управа района Нагатинский затон 2 часа назад
Фото: Нагатинский затон
Активисты района вручили прохожим копии архивного выпуска газеты «Правда», где был опубликован «Указ Президиума Верховного Совета СССР „Об объявлении 9 мая праздником Победы“. Молодогвардейцы также рассказали москвичам об историческом значении праздника.
Пикеты прошли на Триумфальной площади, Пушкинской площади, в Парке Победы, а также на Манежной площади.
Помимо этого, в преддверии Дня Победы, молодогвардейцы провели встречу с героем войны, жителем района Георгием Бартновским и поздравили его с наступающим праздником.
»Этот праздник важен для всех нас. Мы навсегда запомним подвиги фронтовиков!», — отметили представители Молодой гвардии Нагатинского затона в своих соцсетях.
Фото: Молодая гвардия
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